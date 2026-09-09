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Le Grand Guide des vikings

Stéphane Coviaux

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Sur les traces de ces habiles navigateurs scandinaves Au coeur de la culture populaire, les vikings fascinent et suscitent de nos jours une pluralité d'images : celle de la violence débridée, celle de navires de guerre déferlant sur les côtes de l'Occident pour y semer la terreur et la désolation, mais aussi celle de l'aventure maritime, de la découverte et de l'exploration de terres nouvelles. Au-delà de ces représentations, le Grand guide des vikings cherche à donner des clés pour comprendre ce phénomène qui toucha profondément les sociétés des VIIIe-XIe siècle et qui contribua au façonnement de l'Europe médiévale. Il en montre les origines, qui sont à rechercher dans les évolutions internes aux sociétés scandinaves depuis les débuts du premier millénaire : croissance économique, relations avec l'Empire romain et les premiers royaumes médiévaux, structuration d'une aristocratie guerrière... Il en souligne aussi les impacts, parfois dramatiques, sur les sociétés chrétiennes tout en en mettant en lumière la complexité et la richesse. Car, loin de n'être qu'un temps de violences, l'époque viking fut un temps de migrations et de mobilités, conduisant des hommes et des femmes originaires de Scandinavie à sillonner les fleuves d'Europe centrale, jusqu'à Byzance et au monde musulman, à s'installer dans de nombreuses régions, de la Normandie à l'Islande et au Groenland en passant par les îles Britanniques et les côtes de la Baltique, et même à atteindre le continent américain. A cette occasion ils nouèrent de nombreux contacts avec les populations de ces régions, et en furent profondément transformés : à la fin du XIe siècle, ils étaient chrétiens et vivaient, pour la plupart d'entre eux, dans le cadre de royaumes. Ce sont toutes ces évolutions, mises en évidence par la recherche récente, que cet ouvrage illustre, en utilisant les ressources de la cartographie, une iconographie riche et variée, et en donnant une idée, grâce à un texte précis et des encarts thématiques, de la manière dont s'écrit actuellement l'histoire du monde viking.

Par Stéphane Coviaux
Chez Glénat

|

Auteur

Stéphane Coviaux

Editeur

Glénat

Genre

Scandinavie

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Le Grand Guide des vikings

Stéphane Coviaux

Paru le 10/09/2026

224 pages

Glénat

30,00 €

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