Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Alphabétisation et réinsertion socioprofessionnelle des jeunes filles bénéficiaires du programme "Girl power" de l’Office du Service Civique National (OSCN)

Aman Agathe Yao

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage est le fruit d'une recherche approfondie visant à mettre en lumière l'impact de l'alphabétisation sur le parcours des jeunes filles bénéficiaires dudit programme, dans la perspective de favoriser leur insertion durable dans la vie socioprofessionnelle. En effet, cette étude met en évidence les effets positifs de ce programme sur cette frange de la population, notamment à travers l'acquisition de compétences éducatives et de compétences de vie, ainsi que l'émergence de changements rapides et durables de comportements favorisant leur autonomie, leur indépendance et leur liberté financière. Ainsi, l'alphabétisation, en tant qu'outil d'aide à la décision et socle de la "formation à la racine" , se situe au coeur d'un processus d'autonomisation. Elle conduit les apprenantes à prendre conscience de leurs potentialités, contribuant ainsi à la réduction de leur vulnérabilité sociale. Cet ouvrage s'inscrit, dès lors, dans une dynamique de proposition de solutions à forte portée sociale. Il met en lumière une dimension essentielle du quotidien des femmes, actrices et piliers du développement endogène de leur pays, en quête d'épanouissement personnel.

Par Aman Agathe Yao
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Aman Agathe Yao

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Travail social

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Alphabétisation et réinsertion socioprofessionnelle des jeunes filles bénéficiaires du programme "Girl power" de l’Office du Service Civique National (OSCN) par Aman Agathe Yao

Commenter ce livre

 

Alphabétisation et réinsertion socioprofessionnelle des jeunes filles bénéficiaires du programme "Girl power" de l’Office du Service Civique National (OSCN)

Aman Agathe Yao

Paru le 09/07/2026

202 pages

Editions L'Harmattan

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336610689
9782336610689
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.