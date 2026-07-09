Alphabétisation et réinsertion socioprofessionnelle des jeunes filles bénéficiaires du programme "Girl power" de l’Office du Service Civique National (OSCN)

Cet ouvrage est le fruit d'une recherche approfondie visant à mettre en lumière l'impact de l'alphabétisation sur le parcours des jeunes filles bénéficiaires dudit programme, dans la perspective de favoriser leur insertion durable dans la vie socioprofessionnelle. En effet, cette étude met en évidence les effets positifs de ce programme sur cette frange de la population, notamment à travers l'acquisition de compétences éducatives et de compétences de vie, ainsi que l'émergence de changements rapides et durables de comportements favorisant leur autonomie, leur indépendance et leur liberté financière. Ainsi, l'alphabétisation, en tant qu'outil d'aide à la décision et socle de la "formation à la racine" , se situe au coeur d'un processus d'autonomisation. Elle conduit les apprenantes à prendre conscience de leurs potentialités, contribuant ainsi à la réduction de leur vulnérabilité sociale. Cet ouvrage s'inscrit, dès lors, dans une dynamique de proposition de solutions à forte portée sociale. Il met en lumière une dimension essentielle du quotidien des femmes, actrices et piliers du développement endogène de leur pays, en quête d'épanouissement personnel.