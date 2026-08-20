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#Roman étranger

Solénoïde

Mircea Cartarescu

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Plongée métaphysique vertigineuse, où le narrateur, professeur de roumain désenchanté dans le Bucarest des années 1980, ce roman-monde explore les failles de la réalité. Entre souvenirs d'enfance et quotidien absurde, sa vie bascule grâce à trois rencontres : Irina, collègue et amante ; un mathématicien initiateur de mystères logiques ; et une secte luttant contre la mort dans les cimetières. Ce livre qui s'inscrit dans la ligne de faille entre onirisme et réel mêle quête de la quatrième dimension, souffrances dentaires hallucinées, et acariens révélateurs de l'infiniment petit. La maison du narrateur, bâtie sur un solénoïde enterré, symbolise cette lévitation entre monde concret et fantastique, tandis que les répétitions de signes (nombres, rencontres) tissent une toile de présages. Ce "classique contemporain" interroge l'existence avec une beauté scandaleuse, oscillant entre l'infiniment petit l'immensité de la voûte céleste.

Par Mircea Cartarescu
Chez Libretto

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Auteur

Mircea Cartarescu

Editeur

Libretto

Genre

Littérature roumaine

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Solénoïde

Mircea Cartarescu trad. Laure Hinckel

Paru le 20/08/2026

976 pages

Libretto

16,90 €

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Scannez le code barre 9782386960352
9782386960352
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