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Rave Tome 15

Hiro Mashima

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Pour obtenir le dernier Rave, Haru et ses amis se rendent... sur la tombe des guerriers du ciel azuré, qui ont protégé Rave et Resha jusqu'à leur dernier souffle. Quelle n'est pas leur surprise d'y retrouver Shiba, en possession du Rave de la vérité ! Mais quand il remet la pierre à Haru, elle perd son éclat. Rave reconnaît toujours Shiba comme véritable Rave Master et non pas Haru ! Or, il ne peut en y avoir qu'un au monde ! Il ne reste plus qu'une seule solution... un duel entre Shiba, le premier Rave Master, et Haru, son successeur !! Haru va devoir triompher de la plus grande épreuve de sa vie !!

Par Hiro Mashima
Chez Glénat

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Auteur

Hiro Mashima

Editeur

Glénat

Genre

Shonen/garçon

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Rave Tome 15

Hiro Mashima trad. Fédoua Lamodière

Paru le 23/09/2026

352 pages

Glénat

14,95 €

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Scannez le code barre 9782344060551
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