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#Album jeunesse

Violette et les marionnettes

Geneviève Brisac, Kan Takahama

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Le dimanche, Violette adore aller au théâtre de marionnettes qui se trouve caché au fond du parc. Elle connaît tous les spectacles qui s'y jouent par coeur. La musique, les décors, les couleurs. Mais ce dimanche-là, la jeune fille qui s'occupe d'elle, alors que ses parents ne sont pas là, refuse de l'y emmener. Violette aimerait tant assister au spectacle des "Fées"... Alors elle décide de s'échapper, se cache dans un buisson et attend la nuit tomber. Puis, quand tout le monde est parti, surmontant sa peur et à la lueur d'une petite chenille qui luit, elle pousse la porte du théâtre... et s'apprête à vivre une nuit magique et fantastique où elle deviendra marionnette dans l'histoire qu'elle a elle-même imaginée...

Par Geneviève Brisac, Kan Takahama
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Geneviève Brisac, Kan Takahama

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Actes sud

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Violette et les marionnettes

Geneviève Brisac, Kan Takahama

Paru le 09/09/2026

56 pages

Actes Sud Editions

20,00 €

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Scannez le code barre 9782330225438
9782330225438
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