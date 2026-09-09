Violette et les marionnettes

Le dimanche, Violette adore aller au théâtre de marionnettes qui se trouve caché au fond du parc. Elle connaît tous les spectacles qui s'y jouent par coeur. La musique, les décors, les couleurs. Mais ce dimanche-là, la jeune fille qui s'occupe d'elle, alors que ses parents ne sont pas là, refuse de l'y emmener. Violette aimerait tant assister au spectacle des "Fées"... Alors elle décide de s'échapper, se cache dans un buisson et attend la nuit tomber. Puis, quand tout le monde est parti, surmontant sa peur et à la lueur d'une petite chenille qui luit, elle pousse la porte du théâtre... et s'apprête à vivre une nuit magique et fantastique où elle deviendra marionnette dans l'histoire qu'elle a elle-même imaginée...