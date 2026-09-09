Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Miss Jane Austen & l'étrange invitée de Mrs Knight

Jessica Bull

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis qu'une princesse étrangère a fait naufrage près de la côte, plus rien ne va à Rowling Manor. La malheureuse a été recueillie par Mrs Knight, maîtresse des lieux, et celle-ci semble avoir soudainement décidé d'en faire son héritière. Pour Jane Austen, la situation est claire : celle qui prétend être l'infante de Castille n'a inventé cette histoire que pour mettre la main sur la fortune de la vieille veuve. Pour l'en empêcher, Jane doit mener l'enquête. Qui est vraiment cette invitée si particulière ? Et comment sauver Mrs Knight de ses plans pernicieux ?

Par Jessica Bull
Chez J'ai lu

|

Auteur

Jessica Bull

Editeur

J'ai lu

Genre

Policiers historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Miss Jane Austen & l'étrange invitée de Mrs Knight par Jessica Bull

Commenter ce livre

 

Miss Jane Austen & l'étrange invitée de Mrs Knight

Jessica Bull trad. Anne Busnel

Paru le 09/09/2026

442 pages

J'ai lu

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290435687
9782290435687
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.