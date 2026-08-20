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#Roman francophone

Liberty

Arnaud Rozan

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Dans le Harlem de l'après-guerre, une enfant confrontée à la mort, à la perte et à la violence du monde apprend à vivre grâce aux récits, à l'imaginaire et à la puissance des femmes qui l'entourent. Elle découvre que survivre, c'est aussi apprendre à se raconter et à interroger les histoires que l'on fait siennes. Assa, la première fois que je l'ai vue, elle se penchait au-dessus du vide : elle avait à peine huit ans et voulait se supprimer. L'existence n'était déjà plus rien pour elle ? New York, 1947. Assa a huit ans lorsqu'elle perd sa grand-mère, sa seule famille. Elle redoute l'orphelinat, lieu où on arracherait la peau des enfants comme elle. Dans un monde obsédé par la couleur de peau, la jeune fille va déjouer le destin pour écrire sa propre histoire. Recueillie par quatre femmes âgées vivant sous un pont - parmi lesquelles Liberty, la narratrice - elle entame un long parcours initiatique qui la mènera de Harlem à l'université, jusqu'au Nouveau Mexique. Confrontée à d'autres récits fondateurs, à d'autres mythologies, une question centrale habite Assa : qu'a-t-on le droit de raconter, de transmettre, de s'approprier ? En mêlant le merveilleux du conte à la brutalité du réel, Arnaud Rozan révèle une histoire longtemps invisibilisée : celle des Afro-Américains et des peuples autochtones, victimes de la dépossession, de la désappropriation et de l'acculturation.

Par Arnaud Rozan
Chez Editions Récamier

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Auteur

Arnaud Rozan

Editeur

Editions Récamier

Genre

Littérature française

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Liberty

Arnaud Rozan

Paru le 20/08/2026

288 pages

Editions Récamier

21,00 €

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