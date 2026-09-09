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#Polar

Loch Down Abbey

Beth Cowan-Erskine

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Ecosse, années 1930. Alors qu'un mal mystérieux ronge la région, la noble et ancienne famille Inverkillen, qui réside dans le coûteux domaine de Loch Down Abbey, est davantage préoccupée par les réserves de papier toilette et par la garde des enfants, maintenant que la nounou a très malencontreu- sement quitté cette vie. Pour ne rien arranger, le comte Inverkillen est retrouvé mort dans d'étranges circonstances. Banal accident pour la police... Mais Mme MacBain, la gouvernante, n'en est pas si convaincue. Et toute la maisonnée est suspecte.

Par Beth Cowan-Erskine
Chez J'ai lu

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Auteur

Beth Cowan-Erskine

Editeur

J'ai lu

Genre

Romans policiers

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Loch Down Abbey

Beth Cowan-Erskine trad. Agnès Espenan

Paru le 09/09/2026

476 pages

J'ai lu

9,90 €

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