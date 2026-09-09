Ecosse, années 1930. Alors qu'un mal mystérieux ronge la région, la noble et ancienne famille Inverkillen, qui réside dans le coûteux domaine de Loch Down Abbey, est davantage préoccupée par les réserves de papier toilette et par la garde des enfants, maintenant que la nounou a très malencontreu- sement quitté cette vie. Pour ne rien arranger, le comte Inverkillen est retrouvé mort dans d'étranges circonstances. Banal accident pour la police... Mais Mme MacBain, la gouvernante, n'en est pas si convaincue. Et toute la maisonnée est suspecte.