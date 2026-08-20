Le Roi de Verre

Dernier tome de l'Empire de la nuit ! La prophétie va-t-elle se réaliser ? Je n'ai pas demandé à être l'objet d'une prophétie et je n'ai certainement pas demandé à être retenue captive par des fanatiques. Ils me voient peut-être comme la sauveuse de l'humanité, mais si ça implique que je doive brûler sur un bûcher, non merci ! Heureusement, je ne suis pas seule face au danger. Cette fois, j'ai une alliée de taille : London Hayes, chevalier de Britannia City. Elle aussi fait partie de la prophétie, et nous sommes dans la même galère. Malheureusement, personne ne sait où nous sommes ni ce que ces sorciers fanatiques comptent faire de nous ! Alaric, le roi vampire, croit que je suis partie loin de New York parce que je le voulais... Il ignore que ce que je voulais, c'était rester. Pour lui. Livrées à nous-mêmes, London et moi luttons pour notre survie. Pendant ce temps, des forces démoniaques sont à l'oeuvre pour renverser le royaume des vampires. Alaric est en grand danger ! Je dois à tout prix m'évader ! Mais parviendrons-nous à échapper à nos ravisseurs à temps ? Plongez dans ce 3e et dernier tome de L'Empire de la Nuit. Dernier acte pour Britt la Sanglante !