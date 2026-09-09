Le secret des secrets

L'éminent professeur de symbologie Robert Langdon se rend à Prague pour une conférence sur la noétique donnée par son amie de longue date, Katherine Solomon. La scientifique est sur le point de publier un ouvrage révolutionnaire sur la nature de la conscience humaine. Mais un meurtre sauvage va soudain précipiter leur séjour dans le chaos. Katherine disparaît, et son manuscrit est piraté sur le serveur de son éditeur. Commence alors une course contre la montre dans Prague et ses mystères. Langdon se retrouve pourchassé par une étrange créature mythologique et devient la cible d'une organisation dont le projet pourrait changer à jamais notre conception de l'esprit humain. Dan Brown reste le roi du blockbuster littéraire vingt ans après le Da Vinci code. France Info. Des montagnes russes émotionnelles maîtrisées par un auteur qui sait faire basculer l'aiguille du compte-tours. Le Nouvel Obs. Un thriller haletant concentré sur l'espace d'une seule journée. Le Monde des livres. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Defert et Carole Delporte.