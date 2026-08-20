Hong Kong, 1941. Sous le magnolia en fleurs qui borde l'étang de leur jardin, Mingzhu et sa fille Qiang contemplent la baie de Kowloon en rêvant d'un ailleurs. Mère et fille mènent une existence privilégiée mais solitaire aux côtés de Biyu, leur servante dévouée. Dans la stricte société chinoise de l'avantguerre, chacune est enfermée dans un carcan, tenue de respecter le rôle que lui imposent son statut et son sexe. La porte de cette cage dorée vole en éclats le soir où l'armée japonaise envahit Hong Kong. Si les trois femmes doivent se séparer pour survivre, la soif de liberté les pousse tour à tour sur le sentier périlleux de la résistance. Alors que leur monde sombre dans l'obscurité, leur courage pourrait bien sauver des vies, et peut-être les guider à nouveau les unes vers les autres. Emma Pei Yin signe une fresque éblouissante qui rend hommage à la résistance hongkongaise à travers le destin de trois femmes chinoises, portées par la résilience et la sororité. "Un décor à la Wong Kar Wai couché sur le papier". Cosmopolitan "L'histoire de tant de mères et de grand-mères qui n'ont pas réussi à mettre de mots sur les horreurs de la guerre". Vogue Australia Emma Pei Yin est une écrivaine et éditrice britannique d'origine sinohongkongaise. Elle vit en Australie. En 2023, elle a été sélectionnée pour le programme de mentorat du prestigieux éditeur Allen & Unwin. Quand s'éveillent les montagnes, son premier roman, a remporté l'Australian Indie Book Award dans la catégorie Premier roman, et a été finaliste de l'ARA Historical Novel Prize.