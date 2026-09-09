Son employée

Après qu'un incendie a ravagé sa maison, Gina trouve refuge chez Annie, une ancienne amie partie à l'étranger. Mais, dans cette somptueuse demeure, elle a la désagréable impression d'être observée... Son malaise s'accroît lorsqu'elle rencontre Mary, l'employée de maison d'Annie, une jeune femme au comportement étrange. Lorsque cette dernière se retrouve à la rue, Gina accepte de l'héberger. Entre mystères, tensions invisibles et secrets enfouis, ce livre est un must-have pour les amoureux de lecture en quête d'un page-turner. Wendy Maèbe, EnVols. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion.