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#Polar

Son employée

Samantha Hayes

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Après qu'un incendie a ravagé sa maison, Gina trouve refuge chez Annie, une ancienne amie partie à l'étranger. Mais, dans cette somptueuse demeure, elle a la désagréable impression d'être observée... Son malaise s'accroît lorsqu'elle rencontre Mary, l'employée de maison d'Annie, une jeune femme au comportement étrange. Lorsque cette dernière se retrouve à la rue, Gina accepte de l'héberger. Entre mystères, tensions invisibles et secrets enfouis, ce livre est un must-have pour les amoureux de lecture en quête d'un page-turner. Wendy Maèbe, EnVols. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion.

Par Samantha Hayes
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Samantha Hayes

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

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Son employée

Samantha Hayes trad. Axelle Demoulin, Nicolas Ancion

Paru le 10/09/2026

448 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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Scannez le code barre 9782253910084
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