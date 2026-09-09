Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

I Did Something Bad

Pyae Moe Thet War

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Etant donné la petite taille de la table, nous nous sommes assis côte à côte plutôt que face à face, et je ne sais pas à quel moment son genou a touché ma cuisse, mais maintenant que je le sais, je ne peux plus faire semblant de l'ignorer". Khin Haymar, journaliste indépendante, est chargée par Vogue Singapore d'écrire un scoop sur Tyler Tun, la star hollywoodienne la plus en vue du moment. L'acteur est de retour en Birmanie pour le tournage de son dernier film, et obtenir l'exclusivité permettrait à Khin de décrocher un poste permanent dans le prestigieux magazine. Mais Tyler est très discret et ne semble pas prêt à se livrer. Alors qu'un soir Khin est suivie et menacée par un homme dans un parc, Tyler intervient et la situation dégénère. Si cela a pour effet de les rapprocher, la journaliste et la star pourront-elles dissimuler leur secret très longtemps ? Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Carole Delporte.

Par Pyae Moe Thet War
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Pyae Moe Thet War

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur I Did Something Bad par Pyae Moe Thet War

Commenter ce livre

 

I Did Something Bad

Pyae Moe Thet War trad. Carole Delporte

Paru le 10/09/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253191445
9782253191445
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.