I Did Something Bad

"Etant donné la petite taille de la table, nous nous sommes assis côte à côte plutôt que face à face, et je ne sais pas à quel moment son genou a touché ma cuisse, mais maintenant que je le sais, je ne peux plus faire semblant de l'ignorer". Khin Haymar, journaliste indépendante, est chargée par Vogue Singapore d'écrire un scoop sur Tyler Tun, la star hollywoodienne la plus en vue du moment. L'acteur est de retour en Birmanie pour le tournage de son dernier film, et obtenir l'exclusivité permettrait à Khin de décrocher un poste permanent dans le prestigieux magazine. Mais Tyler est très discret et ne semble pas prêt à se livrer. Alors qu'un soir Khin est suivie et menacée par un homme dans un parc, Tyler intervient et la situation dégénère. Si cela a pour effet de les rapprocher, la journaliste et la star pourront-elles dissimuler leur secret très longtemps ? Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Carole Delporte.