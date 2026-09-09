Pratique de l'amour

Le coup de foudre, seule une petite minorité des couples disent l'avoir éprouvé. Comment l'immense majorité des autres font-ils donc pour devenir amoureux ? L'amour est une pratique et une histoire : pas seulement une émotion ou un sentiment, mais aussi, et surtout, une affaire permanente d'interprétation et d'échanges - d'informations personnelles, de cadeaux, de sexe -, qui évoluent dans la durée. Dès les débuts amoureux, l'abandon de soi est intimement lié à l'emprise sur l'autre. Notre vie amoureuse, même dans les couples stables, est faite d'intermittences, d'engagements et de désengagements successifs. Le plaisir amoureux n'y est jamais exempt d'inquiétude. Et si l'amour est progressif, s'il s'apprend et se construit, il peut aussi se défaire...