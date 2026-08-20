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#Album jeunesse

Hérisson et sa maison

Xxx, Pam Fong

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Une histoire tendre et sensible sur les petites contrariétés du quotidien... et la manière d'apprendre à les apprivoiser. Un matin, Hérisson réalise que sa maison est devenue trop petite. Bien décidé à en construire une nouvelle, il se met au travail avec enthousiasme... jusqu'à ce qu'un énorme tronc d'arbre vienne tout détruire. Colère, tristesse, injustice : malgré tous ses efforts, rien ne bouge. Hérisson doit alors repartir, marcher, et peu à peu laisser derrière lui sa déception. Mais parfois, ce qui semble être un obstacle cache une surprise inattendue... et une nouvelle façon de voir le monde.

Par Xxx, Pam Fong
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Xxx, Pam Fong

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Autres éditeurs (U à Z)

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Hérisson et sa maison

Xxx, Pam Fong

Paru le 20/08/2026

40 pages

1, 2, 3 Soleil !

13,95 €

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Scannez le code barre 9782384537471
9782384537471
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