Hérisson et sa maison

Une histoire tendre et sensible sur les petites contrariétés du quotidien... et la manière d'apprendre à les apprivoiser. Un matin, Hérisson réalise que sa maison est devenue trop petite. Bien décidé à en construire une nouvelle, il se met au travail avec enthousiasme... jusqu'à ce qu'un énorme tronc d'arbre vienne tout détruire. Colère, tristesse, injustice : malgré tous ses efforts, rien ne bouge. Hérisson doit alors repartir, marcher, et peu à peu laisser derrière lui sa déception. Mais parfois, ce qui semble être un obstacle cache une surprise inattendue... et une nouvelle façon de voir le monde.