Petits bonheurs entre amis de la forêt

Bienvenue dans le petit monde de la forêt, pour une journée tendre et poétique. Les animaux se réveillent, partent en promenade, lisent, jouent ou se préparent à aller se coucher... Au fil des pages, les jeunes artistes vont découvrir 21 coloriages peuplés de petits personnages attachants dans un univers forestier doux et rassurant. Les illustrations encouragent l'imagination et la créativité pour un moment de calme et de relaxation. Les pages perforées sont détachables pour afficher ou offrir ses créations, et des pages test permettent d'essayer ses couleurs avant de commencer.