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Economie du désordre mondial

Jean Tirole, Karine Van Der Straeten

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En quelques années, le monde a connu une mutation profonde, qu'incarne aujourd'hui la politique de Donald Trump. La brutalisation diplomatique, l'insécurité géopolitique et les attaques contre le libre-échange ont rebattu les cartes d'un ordre anciennement fondé sur la coopération entre les pays. L'économie est désormais mobilisée comme un instrument de puissance, dans un contexte où domine la loi du plus fort. Face à ces bouleversements, la France et l'Europe, qui accusent des retards stratégiques importants, courent le risque d'un déclassement technologique, économique et d'une dépendance accrue. Comment l'éviter ? Comment empêcher qu'elles deviennent de simples variables d'ajustement dans la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine ? Dans cet essai, le prix Nobel d'économie Jean Tirole et Karine Van der Straeten livrent leur analyse de la situation et les solutions pour en sortir. Selon eux, la France et l'Europe ne sont pas condamnées au déclin, mais elles sont condamnées à faire des choix forts. C'est à ce prix qu'elles pourront préserver leur modèle économique, social et démocratique.

Par Jean Tirole, Karine Van Der Straeten
Chez Albin Michel

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Auteur

Jean Tirole, Karine Van Der Straeten

Editeur

Albin Michel

Genre

Géopolitique

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Economie du désordre mondial

Jean Tirole, Karine Van Der Straeten

Paru le 10/09/2026

224 pages

Albin Michel

21,90 €

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