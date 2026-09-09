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#Essais

Ulysse

Pierre Judet de La Combe, De la combe pierre Judet

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"Je suis Ulysse, fils de Laërte, dont les ruses sont fameuses partout, et dont la gloire touche au ciel". Odyssée, IX, 19-20 Après les dieux, les héros flamboyants, Héraclès l'infatigable et Achille qui court vite, voici un simple mortel, un homme insaisissable, imprévisible, Ulysse le tournoyant, dit Homère. Il a plus d'un tour dans sa tête et a connu mille détours sur les mers couleur de vin. Ulysse aurait pu vivre éternellement, sans vieillir, dans l'île paradisiaque de la sublime Calypso, qui lui a proposé de devenir immortel. Mais il avait un seul désir : rentrer chez lui, retrouver sa vie d'avant, sa femme Pénélope et son fils Télémaque dans sa petite île, Ithaque la rocailleuse, quittée depuis vingt ans. Or, rentrer chez soi, c'est l'aventure la plus risquée. L'espace infini de la mer fait surgir mille rencontres fantastiques, des amours, des terreurs : les Lotophages, le Cyclope anthropophage, Circé, la splendide sorcière, la musique divine et funeste des Sirènes, Scylla, la dévoreuse, Charybde qui engloutit tout. Mais, quand on revient, est-on encore chez soi après vingt années qui ont tout changé ? Pénélope, pour rester fidèle, n'a-t-elle pas dû ruser, même avec Ulysse ? Une lecture vivante du plus grand roman d'aventures jamais écrit, par l'un des meilleurs connaisseurs français de la Grèce antique.

Par Pierre Judet de La Combe, De la combe pierre Judet
Chez Albin Michel

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Auteur

Pierre Judet de La Combe, De la combe pierre Judet

Editeur

Albin Michel

Genre

Mythologie

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Ulysse

Pierre Judet de La Combe, De la combe pierre Judet

Paru le 10/09/2026

416 pages

Albin Michel

25,00 €

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Scannez le code barre 9782226513656
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