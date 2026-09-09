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Holy F*ck

Joseph Incardona, Xavier Bétaucourt, Nadar

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Stella fait des miracles. Au sens propre. Elle guérit malades et paralytiques, comme dans la Bible. Le Vatican est aux anges ! Seul hic, le modus operandi : Stella guérit ceux avec qui elle couche. Et Stella couche beaucoup, c'est même son métier... Une sainte-putain, ça n'est pas très présentable. En revanche, une sainte-martyre dont on pourrait réécrire le passé... A condition de réussir à mettre la main sur l'innocente Stella. C'est grand, l'Amérique.

Par Joseph Incardona, Xavier Bétaucourt, Nadar
Chez Albin Michel

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Auteur

Joseph Incardona, Xavier Bétaucourt, Nadar

Editeur

Albin Michel

Genre

Policier-Espionnage

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Holy F*ck

Joseph Incardona, Xavier Bétaucourt, Nadar

Paru le 16/09/2026

144 pages

Albin Michel

22,90 €

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