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#Roman francophone

Un marché noir

Bérénice Pichat

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Après La Petite Bonne, Bérénice Pichat nous entraîne une nouvelle fois dans une zone grise de l'histoire pour questionner notre moral et notre humanité en temps de crise. Paris, 1943. La faim règle les journées, la peur dicte les choix, et la frontière entre résistance et compromission se floute dans les arrière-cours. Servane veut vivre son adolescence et ose enfin s'engager dans un réseau secret. Paul, trafiquant désenchanté, navigue entre les camps, persuadé que tout s'achète, même la liberté. Mais bientôt, Vichy resserre l'étau, les dénonciations font rage. Et l'histoire, implacable, ne pardonne ni les illusions ni les faux-semblants.

Par Bérénice Pichat
Chez Les Avrils

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Auteur

Bérénice Pichat

Editeur

Les Avrils

Genre

Littérature française

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Un marché noir

Bérénice Pichat

Paru le 20/08/2026

250 pages

Les Avrils

22,00 €

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