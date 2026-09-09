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#Roman graphique

Bal de givre à New York

Fabrice Colin, Camille Raveau

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Anna ne se souvient plus de rien. Seul son nom lui est familier. New York autour d'elle est blanche, belle, irréelle. Presque malgré elle, la jeune fille accepte l'aide du beau Wynter, l'héritier d'une puissante dynastie. Elle est sûre de le connaître et pourtant certaine de l'avoir jamais vu. Que lui cache sa mémoire ? Une histoire contre-la-montre qui mêle la douceur d'une romance de Noël à la tension d'un thriller surnaturel !

Par Fabrice Colin, Camille Raveau
Chez Albin Michel

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Auteur

Fabrice Colin, Camille Raveau

Editeur

Albin Michel

Genre

Romans graphiques

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Bal de givre à New York

Fabrice Colin, Camille Raveau

Paru le 10/09/2026

104 pages

Albin Michel

21,90 €

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Scannez le code barre 9782226489913
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