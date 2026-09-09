Bal de givre à New York

Anna ne se souvient plus de rien. Seul son nom lui est familier. New York autour d'elle est blanche, belle, irréelle. Presque malgré elle, la jeune fille accepte l'aide du beau Wynter, l'héritier d'une puissante dynastie. Elle est sûre de le connaître et pourtant certaine de l'avoir jamais vu. Que lui cache sa mémoire ? Une histoire contre-la-montre qui mêle la douceur d'une romance de Noël à la tension d'un thriller surnaturel !