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#Essais

Albert Camus, La révolte et la mesure

Sophie Doudet

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Dans l'esprit de la revue l'éléphant, Sophie Doudet brosse un panorama de l'oeuvre de Camus en l'ancrant dans le contexte historique et idéologique de son époque. Prix Nobel de Littérature en 1957, Albert Camus laisse derrière lui une oeuvre cohérente et engagée. Romans, essais, nouvelles et pièces de théâtre, nourris par une jeunesse sur les bords de la Méditerranée s'inscrivent dans un contexte politique tourmenté. Ancrant son analyse dans une étude rigoureuse de l'oeuvre camusienne, Sophie Doudet suit le plan imaginé par l'auteur lui-même, articulé en trois étapes : le cycle de l'absurde (1938-1942), le cycle de la révolte (1943-1955) et le cycle de l'amour (1956-1960) et offre à un large public un essai accessible qui s'insère dans l'histoire des idées du XX° siècle.

Par Sophie Doudet
Chez Scrineo

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Auteur

Sophie Doudet

Editeur

Scrineo

Genre

Critique

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Albert Camus, La révolte et la mesure

Sophie Doudet

Paru le 20/08/2026

178 pages

Scrineo

15,90 €

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Scannez le code barre 9782381674407
9782381674407
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