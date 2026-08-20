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#Roman francophone

La Fabuleuse Librairie de Libby Quinn

Freya Kennedy

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Et si ouvrir une librairie n'était pas un rêve irréalisable ? Une comédie romantique fondante pour apprendre à faire vivre ses rêves ! Si vous pouvez en rêver, vous pouvez en faire une réalité... Libby Quinn en a assez d'être raisonnable. Après avoir passé des années à se démener pour rien dans une boîte de relations publiques irlandaise, elle se retrouve licenciée. Libby décide alors de consacrer toutes ses économies à la réalisation de son rêve : rénover une boutique délabrée pour ouvrir une librairie. Elle espère que l'ouverture de "Once Upon A Book" sur Ivy Lane sera le parfait hommage à son grand-père bien-aimé qui lui a inculqué l'amour de la lecture et des livres dès son plus jeune âge. Mais alors que sa vie amoureuse et ses amitiés deviennent encore plus compliquées, Libby aura-t-elle le courage de poursuivre ses rêves ? Ou bien ses rêves lui ont-ils échappé ? La parfaite comédie romantique irlandaise !

Par Freya Kennedy
Chez Mon poche

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Auteur

Freya Kennedy

Editeur

Mon poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

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La Fabuleuse Librairie de Libby Quinn

Freya Kennedy trad. Eve Vila

Paru le 20/08/2026

384 pages

Mon poche

9,10 €

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