La Femme morte dans l'ascenseur

Buenos Aires, fin des années 1940. Une femme gît morte dans l'ascenseur d'un immeuble de luxe de l'Avenida Santa Fe. C'est Frida Eldlnger, une jeune personne aussi belle que brillante. Les premières constatations laissent penser qu'il s'agit d'un suicide. Pourtant, au fil des Interrogatoires avec les habitants de l'Immeuble, l'Inspecteur Erlcourt est saisi d'un doute. Entre un ivrogne coureur de jupons, un frère et une soeur qui semblent cacher un sinistre secret et le mari de la victime qui se comporte de manière étrange, l'ambiance générale prête franchement à la suspicion. Quand de vieilles photographies refont surface, un passé qui nous entraîne en pleine Seconde Guerre mondiale ressurgit. Le grand classique noir argentin enfin traduit.