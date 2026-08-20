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#Roman étranger

Vie et mort d'une mite

Rowe Irvin

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Un vertigineux huis clos en forêt. Elles vivent dans une cabane isolée, au coeur de la forêt, là où rien ne peut les atteindre. A seize ans, l'adolescente ne connaît pas d'autre visage que celui de sa mère. Son monde se résume à quelques arpents de terre, ses jours sont rythmés par le passage des saisons et les rituels que Maya lui impose pour la protéger de la corruption qui guette de l'autre côté de la barrière. Leur fragile équilibre est bouleversé par l'arrivée d'un jeune homme venu du monde hostile dont Maya veut préserver sa fille. Cet étranger ne risque-t-il pas de détruire le cocon qu'elle a soigneusement tissé et de provoquer l'effondrement de leur microcosme ? Servi par une écriture sensorielle, ce roman invite à une troublante exploration de l'amour maternel. " Inoubliable. Merveilleusement inventif sur le plan linguistique, ce roman trouve un équilibre subtil entre ombre et lumière, la légèreté des jeux enfantins et les terreurs les plus adultes. " The Observer " Vie et mort d'une mite est un roman d'une rare puissance - une méditation troublante sur la protection et l'emprise, une déclaration d'amour à la nature et un tour de force linguistique. Rowe Irvin livre un premier roman unique, d'une beauté à nulle autre pareille. " Gabrielle Griffiths " L'écriture de Rowe Irvin, à la fois acérée et enveloppante, reflète parfaitement la dureté et la beauté fragile du monde naturel. Ce roman plein de mystère m'a tenue en haleine. " Molly Aitken

Par Rowe Irvin
Chez Editions Paulsen

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Auteur

Rowe Irvin

Editeur

Editions Paulsen

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Vie et mort d'une mite

Rowe Irvin trad. Odile Carton

Paru le 20/08/2026

378 pages

Editions Paulsen

23,00 €

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