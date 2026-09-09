Contes de fées-ministes

Un recueil de fables féministes piquant et actuel. Dans ce recueil unique en son genre sont racontées d'après des histoires vraies, les sept destinées de femmes qui ont su combattre l'injustice. Transposées en fable animalière, ces récits jouent avec les codes des contes pour s'adresser aux enfants. AInsi, le courage et la malice de l'activiste Greta, harcelée par le masculiniste Andrew Tate, ont permis l'arrestation de ce dernier. Ici Greta est une brebis qui piège le loup Andrew. Spoiliée par un homme d'affaires, Taylor Swift réussit à récupérer les droits sur ses albums. On retrouve aussi Jeanne Barret, Mary Anning, Junko Tabei, entre autres. Après chaque conte, une double page recontextualise l'histoire vraie.