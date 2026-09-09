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#Album jeunesse

Contes de fées-ministes

Cookie Kalkair, Lili Grand

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Un recueil de fables féministes piquant et actuel. Dans ce recueil unique en son genre sont racontées d'après des histoires vraies, les sept destinées de femmes qui ont su combattre l'injustice. Transposées en fable animalière, ces récits jouent avec les codes des contes pour s'adresser aux enfants. AInsi, le courage et la malice de l'activiste Greta, harcelée par le masculiniste Andrew Tate, ont permis l'arrestation de ce dernier. Ici Greta est une brebis qui piège le loup Andrew. Spoiliée par un homme d'affaires, Taylor Swift réussit à récupérer les droits sur ses albums. On retrouve aussi Jeanne Barret, Mary Anning, Junko Tabei, entre autres. Après chaque conte, une double page recontextualise l'histoire vraie.

Par Cookie Kalkair, Lili Grand
Chez Casterman

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Auteur

Cookie Kalkair, Lili Grand

Editeur

Casterman

Genre

Casterman

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Contes de fées-ministes

Cookie Kalkair, Lili Grand

Paru le 09/09/2026

77 pages

Casterman

16,95 €

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Scannez le code barre 9782203302907
9782203302907
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