Expédition Antarctica

A la fin de l'été austral 2019, le photographe animalier Greg Lecoeur embarque avec l'apnéiste Guillaume Néry et le caméraman Florian Fischer pour une expédition extrême vers l'Antarctique. Au plus près des icebergs, ils documentent une faune sous-marine exceptionnelle : baleines, manchots, otaries, phoques... avec pour quête ultime la rencontre avec le mythique léopard de mer. Mais derrière cette beauté sauvage, ils découvrent une nature fragilisée par le réchauffement climatique et nous interrogent sur les conséquences de ce dérèglement qui menace directement la biodiversité et l'équilibre de toute la planète.