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Esclaves à Paris

Miranda Spieler

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Dans les décennies précédant la Révolution française, des esclaves venus d'Afrique, des Caraïbes et de l'océan Indien se réfugient à Paris, dans l'espoir d'être libérés. La capitale culturelle des Lumières est alors célébrée comme une oasis de liberté, bien loin des ports français tristement célèbres pour leur commerce d'esclaves. Si les Français se sont lancés tardivement dans ce commerce, ils occupent à la fin des années 1780 une position dominante sur le marché mondial. Cette croissance explosive a transformé Paris en un lieu dangereux pour les esclaves en fuite, confrontés à des voisins indiscrets, des réseaux d'espionnage, des chasses à l'homme, des arrestations et des expulsions. Leurs vies clandestines ont laissé des traces écrites. Dans un remarquable travail d'enquête historique, explorant de multiples strates d'archives (rapports de police, lettres de cachet, dossiers notariaux, registres portuaires, correspondances privées), Miranda Spieler retrace les parcours de cinq de ces esclaves : Jean, Pauline, Lucidor, Julien et Ourika. En examinant leurs stratégies et leurs cachettes, leurs histoires familiales et leurs relations avec des figures célèbres, leurs espoirs déçus, leur persévérance et leur résilience, mais aussi la culture juridique racialisée qui imprègne tous les aspects de la vie quotidienne sous l'Ancien Régime, Miranda Spieler met en lumière une histoire cachée de l'esclavage et de la lutte pour la liberté, qui renouvelle la vision du Paris aristocratique de la fin du XVIIIe siècle. David Pinkney Prize 2025

Par Miranda Spieler
Chez La Découverte

|

Auteur

Miranda Spieler

Editeur

La Découverte

Genre

Ouvrages généraux

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Esclaves à Paris

Miranda Spieler

Paru le 20/08/2026

336 pages

La Découverte

23,00 €

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