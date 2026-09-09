Hilda et Twig trouvent une météorite

Ce soir, c'est camping pour Hilda et Twig ! Et ça tombe bien, la nuit est dégagée, ils vont pouvoir en profiter pour observer les étoiles et imaginer toutes les créatures bizarres qui peuplent les mystérieuses planètes au-dessus de leurs têtes... C'est alors qu'une étoile filante traverse le ciel pour atterrir dans les bois voisins, et Hilda insiste pour en ramener un morceau à la maison, bien sûr ! Une nouvelle mission commence alors pour Twig : sauver son amie d'un danger venu d'un autre monde...