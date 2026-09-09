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#Imaginaire

Hilda et Twig trouvent une météorite

Luke Pearson

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Ce soir, c'est camping pour Hilda et Twig ! Et ça tombe bien, la nuit est dégagée, ils vont pouvoir en profiter pour observer les étoiles et imaginer toutes les créatures bizarres qui peuplent les mystérieuses planètes au-dessus de leurs têtes... C'est alors qu'une étoile filante traverse le ciel pour atterrir dans les bois voisins, et Hilda insiste pour en ramener un morceau à la maison, bien sûr ! Une nouvelle mission commence alors pour Twig : sauver son amie d'un danger venu d'un autre monde...

Par Luke Pearson
Chez Casterman

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Auteur

Luke Pearson

Editeur

Casterman

Genre

Aventure

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Hilda et Twig trouvent une météorite

Luke Pearson trad. Hélène Dauniol-Remaud

Paru le 09/09/2026

60 pages

Casterman

13,50 €

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Scannez le code barre 9782203302532
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