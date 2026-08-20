A en perdre la raison

A Anjanamasina (Madagascar), premier asile d'aliénés de l'empire colonial français en Afrique, se croisent des instituteurs à la dérive, des travailleurs épuisés, des femmes violentées, des insurgés torturés, des migrants désabusés ou des colons déclassés. Leurs dossiers d'internement tiennent souvent en quelques pages : un semblant de déposition, une appréciation médicale, une photographie, quelques écrits personnels. Autant de fragments qui laissent percer des subjectivités. Retrouvées en 2019 dans un pavillon désaffecté, ces archives inédites donnent accès à des trajectoires anonymes prises dans les tensions du monde colonial. Elles racontent les violences de la domination, les hiérarchies raciales, la guerre et ses exactions, la misère ou les déplacements forcés. Mais elles révèlent aussi les logiques propres au monde malgache, ses rivalités politiques, ses conflits de générations, ses angoisses et ses espoirs. En prenant au sérieux paroles et gestes dits " délirants ", ce livre ouvre une fenêtre rare sur l'expérience vécue de la colonisation, saisie depuis des existences réduites à la folie. L'asile devient dès lors un poste d'observation singulier des secousses de la première moitié du XXe siècle et permet d'appréhender comment un ordre colonial s'inscrit progressivement au plus profond des corps, des sensibilités et des imaginaires.