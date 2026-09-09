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#Roman jeunesse

Le pari du traitre

Amanda Foody

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Pour enfin vaincre son pire ennemi, faudra-t-il devenir son élève ? Le terrible Audrian Keyes a peut-être plongé la Toundra dans le chaos, mais la Gardienne des Légendes refuse de laisser la Jungle subir le même sort. Alors qu'elle ressuscite un ordre ancien de Gardiens pour tenter de le capturer, elle réalise que ses nouveaux alliés sont tout aussi maléfiques que lui... Barclay, encore effrayé par son nouveau pouvoir, jure de le garder secret. Face à la Jungle en péril, il semble être le seul capable de rivaliser avec Audrian, et est contraint d'apprendre à maîtriser ses dangereuses facultés. Malgré l'aide des meilleurs Savants, il peine à apprivoiser son pouvoir et se demande si la seule personne capable de lui enseigner ce dont il est vraiment capable ne serait pas Audrian lui-même...

Par Amanda Foody
Chez Casterman

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Auteur

Amanda Foody

Editeur

Casterman

Genre

Casterman

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Le pari du traitre

Amanda Foody trad. Anne Guitton

Paru le 09/09/2026

412 pages

Casterman

16,95 €

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Scannez le code barre 9782203291164
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