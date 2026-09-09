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#Manga

Underground

Maruo Suehiro, Suehiro Maruo

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A l'aube des mouvements contestataires qui vont ébranler le Japon à la fin des années 1960, Tokyo est la ville du miracle économique, lancée dans une course effrénée à la croissance et à la consommation. Mais à l'écart de l'effervescence et des néons, vit une jeunesse qui ne possède rien sinon des rêves. Là, certains s'imaginent révolutionnaires, d'autres se voient génies littéraires incompris. Là, c'est l'underground, le lieu de toutes les avant-gardes. Suehiro Maruo a la satire féroce : à travers le regard d'un apprenti mangaka qui tire le diable par la queue, il règle ses comptes avec l'art engagé et la contreculture, en même temps qu'il rend compte du chaos d'une époque.

Par Maruo Suehiro, Suehiro Maruo
Chez Casterman

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Auteur

Maruo Suehiro, Suehiro Maruo

Editeur

Casterman

Genre

Seinen/Homme

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Underground

Maruo Suehiro, Suehiro Maruo trad. Miyako Slocombe

Paru le 09/09/2026

208 pages

Casterman

22,00 €

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