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Let Me Shout my Love for You Tome 3

Natsuki Kosaka

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Une lycéenne qui enchaîne les flirts va enfin rencontrer le grand amour, mais il est déjà pris ! Gardera-t-elle ses sentiments cachés ou ouvrira-t-elle son coeur au risque de briser un couple ? Ichika est une lycéenne enjouée et fleur bleue qui enchaîne les flirts inconséquents. Alors qu'elle commence à s'intéresser à Maki, un garçon doté d'une grande gentillesse, elle découvre qu'elle arrive trop tard ! En effet, ce dernier a déjà une petite amie, star montante des réseaux sociaux ! Ichika restera-t-elle une simple amie pour Maki ou deviendra-t-elle une briseuse de couple ?

Par Natsuki Kosaka
Chez Soleil Productions

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Auteur

Natsuki Kosaka

Editeur

Soleil Productions

Genre

Shojo/fille

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Let Me Shout my Love for You Tome 3

Natsuki Kosaka

Paru le 20/08/2026

176 pages

Soleil Productions

7,29 €

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