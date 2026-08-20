Let Me Shout my Love for You Tome 3

Une lycéenne qui enchaîne les flirts va enfin rencontrer le grand amour, mais il est déjà pris ! Gardera-t-elle ses sentiments cachés ou ouvrira-t-elle son coeur au risque de briser un couple ? Ichika est une lycéenne enjouée et fleur bleue qui enchaîne les flirts inconséquents. Alors qu'elle commence à s'intéresser à Maki, un garçon doté d'une grande gentillesse, elle découvre qu'elle arrive trop tard ! En effet, ce dernier a déjà une petite amie, star montante des réseaux sociaux ! Ichika restera-t-elle une simple amie pour Maki ou deviendra-t-elle une briseuse de couple ?