Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La question à réponse courte

Christophe Saint-Martin, Marie-Gabrielle Vaissière

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'épreuve de questions à réponse courte (QRC) s'impose désormais dans un nombre croissant de concours administratifs de catégories A et A+ : INSP, IAAS, DH, etc. Exigeante sur le fond comme sur la forme, elle requiert des connaissances solides, un réel esprit de synthèse et une rédaction efficace en temps limité. Entièrement dédié à cette épreuve, cet ouvrage propose une préparation ciblée : décryptage des attentes des jurys, stratégie de traitement des sujets, conseils pour sélectionner les informations essentielles et formuler des réponses courtes et structurées. Il rassemble des fiches de cours synthétiques sur les grandes thématiques susceptibles de tomber à l'écrit (droit public, finances publiques, questions européennes, questions sociales, droit hospitalier), ainsi que 50 QRC intégralement corrigés, issus des annales et de sujets inédits. En couvrant l'ensemble de ces champs, ce manuel correspond aux programmes de tous les concours comportant une QRC. Véritable tout-en-un, ce manuel permet de comprendre les enjeux de l'épreuve, de réviser l'essentiel et de s'entraîner en conditions réelles.

Par Christophe Saint-Martin, Marie-Gabrielle Vaissière
Chez Dunod

|

Auteur

Christophe Saint-Martin, Marie-Gabrielle Vaissière

Editeur

Dunod

Genre

Expression écrite

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La question à réponse courte par Christophe Saint-Martin, Marie-Gabrielle Vaissière

Commenter ce livre

 

La question à réponse courte

Christophe Saint-Martin, Marie-Gabrielle Vaissière

Paru le 10/09/2026

448 pages

Dunod

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100896264
9782100896264
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.