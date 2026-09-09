La question à réponse courte

L'épreuve de questions à réponse courte (QRC) s'impose désormais dans un nombre croissant de concours administratifs de catégories A et A+ : INSP, IAAS, DH, etc. Exigeante sur le fond comme sur la forme, elle requiert des connaissances solides, un réel esprit de synthèse et une rédaction efficace en temps limité. Entièrement dédié à cette épreuve, cet ouvrage propose une préparation ciblée : décryptage des attentes des jurys, stratégie de traitement des sujets, conseils pour sélectionner les informations essentielles et formuler des réponses courtes et structurées. Il rassemble des fiches de cours synthétiques sur les grandes thématiques susceptibles de tomber à l'écrit (droit public, finances publiques, questions européennes, questions sociales, droit hospitalier), ainsi que 50 QRC intégralement corrigés, issus des annales et de sujets inédits. En couvrant l'ensemble de ces champs, ce manuel correspond aux programmes de tous les concours comportant une QRC. Véritable tout-en-un, ce manuel permet de comprendre les enjeux de l'épreuve, de réviser l'essentiel et de s'entraîner en conditions réelles.