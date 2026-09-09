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Biologie en pratique - Cahier d'activités pour réussir en sciences

Ken Ashwell

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Ce cahier de révision propose une approche structurée pour comprendre les processus fondamentaux du vivant. De la structure cellulaire eucaryote et procaryote à la division cellulaire, en passant par la photosynthèse, la respiration cellulaire et les mutations génétiques, chaque chapitre guide l'étudiant à travers des schémas détaillés à colorier et à légender. Cinq domaines essentiels sont couverts : l'étude du monde vivant, les structures cellulaires et la virologie, le métabolisme, la communication et la reproduction cellulaire, et enfin la structure génétique et la bio-ingénierie. Plus de 100 illustrations permettent une assimilation active des connaissances, tandis que des textes à trous et quiz en fin de chapitre permettent de contrôler les connaissances acquises. L'ensemble des corrigés sont disponibles à la fin de l'ouvrage.

Par Ken Ashwell
Chez Dunod

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Auteur

Ken Ashwell

Editeur

Dunod

Genre

Sciences de la vie

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Biologie en pratique - Cahier d'activités pour réussir en sciences

Ken Ashwell

Paru le 23/09/2026

128 pages

Dunod

14,90 €

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Scannez le code barre 9782100895939
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