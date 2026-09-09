Biologie en pratique - Cahier d'activités pour réussir en sciences

Ce cahier de révision propose une approche structurée pour comprendre les processus fondamentaux du vivant. De la structure cellulaire eucaryote et procaryote à la division cellulaire, en passant par la photosynthèse, la respiration cellulaire et les mutations génétiques, chaque chapitre guide l'étudiant à travers des schémas détaillés à colorier et à légender. Cinq domaines essentiels sont couverts : l'étude du monde vivant, les structures cellulaires et la virologie, le métabolisme, la communication et la reproduction cellulaire, et enfin la structure génétique et la bio-ingénierie. Plus de 100 illustrations permettent une assimilation active des connaissances, tandis que des textes à trous et quiz en fin de chapitre permettent de contrôler les connaissances acquises. L'ensemble des corrigés sont disponibles à la fin de l'ouvrage.