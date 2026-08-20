La chute de l'empire rouge

La chronique historique et très autobiographique de la chute de l'URSS et de la renaissance de la Russie. Comment comprendre la gigantesque mutation qui affecte notre monde sans une vision claire de ce qui l'a précédé - la fin de la guerre froide, la chute du Mur de Berlin, l'éclatement de l'Empire soviétique, la renaissance de la Russie puis son inquiétante dérive ? Comment analyser le présent sans se référer à ce riche passé qui l'a préparé, annoncé, façonné ? Bernard Lecomte est un des rares journalistes à avoir couvert toute cette période de l'histoire contemporaine, de la guerre froide à l'avènement de Vladimir Poutine. Sa longue expérience, ses archives, sa mémoire et son sens du récit font de cette restitution rigoureuse une référence pour tous les historiens - à une époque où la profusion des images d'actualité, la précipitation des médias et le vacarme des réseaux sociaux brouillent l'essentiel : les faits, les témoignages, les écrits, les souvenirs et les émotions, tout ce qui forge l'Histoire telle qu'elle s'inscrit dans notre mémoire collective. Un grand récit enlevé des vingt ans (1979-2000), riche en révélations et portraits : Lech Walesa, Jean-Paul II, Boris Eltsine, Vladimir Poutine...