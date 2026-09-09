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#Roman graphique

Mères en révolte

Céline Bailleux

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Oubliez les sourires de façade et le mythe de la famille parfaite : derrière les portes closes, il y a les cris, les silences et les absences. Trois mères, amies d'enfance, se retrouvent face à une réalité qui ne leur convient plus. Chloé court après un quotidien qui l'épuise, Victoire étouffe dans un couple qui la réduit au silence, tandis que Lalie vacille après une rupture brutale. Face à cette vie qui éteint leurs désirs, elles jonglent avec une réalité que la société préfère cacher. Mais entre rage et éclats de rire salvateurs, elles vont puiser dans la sororité et l'amitié le courage de reprendre leur place et la force de ne plus subir. Un roman choral cash, incandescent et drôle sur ces mères qui, à l'aube de la quarantaine, décident enfin de se choisir. "Ce que j'aime profondément dans ce livre, c'est qu'il ne choisit pas entre la colère et le rire. Il tient les deux. [... ] Ouvrir ce livre, c'est se sentir moins seule. Et ça, c'est déjà immense". Clémentine SARLAT, journaliste et fondatrice du podcast La Matrescence

Par Céline Bailleux
Chez Dunod

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Auteur

Céline Bailleux

Editeur

Dunod

Genre

Romans graphiques

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Mères en révolte

Céline Bailleux

Paru le 10/09/2026

128 pages

Dunod

20,90 €

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