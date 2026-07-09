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#Imaginaire

Les fissures du silence

Cécile Mittay

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Tom revient à l'Académie, un lieu où chaque pierre et chaque souffle de magie semblent éveillés à sa présence. Aux côtés de Liora, Finn et Nyx, il explore des corridors oubliés et des archives interdites, dévoilant des artefacts puissants et des savoirs anciens. Une force mystérieuse, le Serpent des Archives, observe chacun de leurs pas, défiant et guidant les apprentis vers des vérités cachées. Entre visions et révélations, Tom devra comprendre le lien qui l'unit à l'Académie avant que l'équilibre fragile du domaine ne se rompe. Chaque salle, chaque cristal, chaque ombre recèle des dangers insoupçonnés et des énigmes millénaires. Dans ce monde où certains secrets exigent d'être découverts et d'autres oubliés, l'aventure ne fait que commencer...

Par Cécile Mittay
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Cécile Mittay

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Fantasy

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Les fissures du silence

Cécile Mittay

Paru le 09/07/2026

628 pages

Le Lys Bleu

30,00 €

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Scannez le code barre 9791044042835
9791044042835
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