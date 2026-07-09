Les fissures du silence

Tom revient à l'Académie, un lieu où chaque pierre et chaque souffle de magie semblent éveillés à sa présence. Aux côtés de Liora, Finn et Nyx, il explore des corridors oubliés et des archives interdites, dévoilant des artefacts puissants et des savoirs anciens. Une force mystérieuse, le Serpent des Archives, observe chacun de leurs pas, défiant et guidant les apprentis vers des vérités cachées. Entre visions et révélations, Tom devra comprendre le lien qui l'unit à l'Académie avant que l'équilibre fragile du domaine ne se rompe. Chaque salle, chaque cristal, chaque ombre recèle des dangers insoupçonnés et des énigmes millénaires. Dans ce monde où certains secrets exigent d'être découverts et d'autres oubliés, l'aventure ne fait que commencer...