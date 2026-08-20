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#Roman francophone

Parfum d'interdits

Mireille Pluchard

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Le roman de la jeunesse : celle de Pauline, coeur ardent et courageux au service d'une passion, la lavande et qui se révèlera aussi sous l'Occupation en sauvant des vies. Après Isolde et le secret des fleurs et L'Ambre et le Masque, Parfum d'interdits clôt la trilogie sur le parfum à travers les âges. 1936. Le jour de ses vingt ans, Pauline surprend sa famille en annonçant qu'elle renonce à ses études de biologie à Montpellier pour se consacrer à la culture de la lavande. Son projet, suscité par les débuts de l'aromathérapie : revenir aux fondamentaux de la plante, à son absolu, avec les huiles essentielles à vertus médicinales. La voilà qui se lance, sur des terres appartenant à son oncle, encouragée par son cousin Pierre, futur médecin, et Mathieu, son ami d'enfance, clarinettiste au bel avenir. Alors que son affaire a le vent en poupe, la guerre éclate. Beaucoup sont mobilisés. Le temps des épreuves, où l'âme ardente et courageuse de Pauline se révélera encore, n'est pas loin... En cette époque troublée, Pauline et Mathieu parviendront-ils à se déclarer leur amour ? Une ode à la vie, l'espoir, la jeunesse et la passion.

Par Mireille Pluchard
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Mireille Pluchard

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Languedoc-Roussillon

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Parfum d'interdits

Mireille Pluchard

Paru le 20/08/2026

512 pages

Presses de la Cité

23,00 €

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