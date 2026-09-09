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Nous voulions vivre mais pas à n'importe quel prix

Henri Krasucki

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"La question primordiale, c'était préserver la dignité, pouvoir se regarder dans les yeux des autres, et se sentir soi-même un homme plus fort que l'ennemi. C'était la première condition pour survivre". En 1998, Henri Krasucki, ancien dirigeant de la CGT, figure majeure du mouvement ouvrier, livre vingt heures d'un témoignage exceptionnel à la Fondation pour la mémoire de la déportation. Il y raconte dans le détail son entrée dans la Résistance, son activité clandestine au sein du groupe des jeunes Juifs de la MOI, l'arrestation en mars 1943 et la déportation à Auschwitz, la vie au camp de Jawischowitz et la marche de la mort en janvier 1945. Ce document inédit est aussi un témoignage rare et précieux sur une enfance joyeuse et militante dans les rues de Belleville, et les années du Front populaire tandis qu'Henri Krasucki exerçait des fonctions de direction au sein des Jeunesses communistes. Le texte, très personnel, au plus près de l'expérience vécue, est d'une émotion puissante. Un homme s'y dévoile.

Par Henri Krasucki
Chez Flammarion

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Auteur

Henri Krasucki

Editeur

Flammarion

Genre

témoignages personnels

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Nous voulions vivre mais pas à n'importe quel prix

Henri Krasucki

Paru le 09/09/2026

510 pages

Flammarion

22,50 €

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Scannez le code barre 9782080165381
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