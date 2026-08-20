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Droit pénal

Thierry Garé, Catherine Ginestet

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L'ouvrage de référence qui réunit cours et TD, enrichi des dernières actualités juridiques. Le droit pénal général étudie les principes généraux de la répression des infractions, la responsabilité et la peine . La procédure pénale régit le déroulement du procès pénal. Ces droits doivent assurer à la société une protection suffisante, sans sacrifier les libertés individuelles . Cet ouvrage prend en compte l'actualité jurisprudentielle ainsi que les textes importants publiés ces derniers mois. Selon le principe de la collection, le cours est suivi de compléments pédagogiques pour vérifier ses acquis théoriques et se préparer aux examens.

Par Thierry Garé, Catherine Ginestet
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Thierry Garé, Catherine Ginestet

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Procédure pénale

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Droit pénal

Thierry Garé, Catherine Ginestet

Paru le 20/08/2026

Editions Dalloz

34,00 €

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Scannez le code barre 9782247248520
9782247248520
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