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Art moderne et contemporain

Amy Dempsey

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De l'impressionnisme du XIX ? siècle au Land Art du XXI ? siècle, ce nouvel opus de "L'Art en poche" nous présente l'une des périodes les plus dynamiques et les plus passionnantes de l'art. Amy Dempsey dénoue la langue trop souvent intimidante de l'art moderne et contemporain en cartographiant les styles, les écoles et les mouvements. Grâce à une structure pratique et facile, au style clair de l'auteur et aux oeuvres soigneusement sélectionnées, Art moderne et contemporain définit soixante-huit groupes principaux dans l'art moderne occidental. Ce guide essentiel présente en outre une liste pertinente d'artistes clés, d'attributs, de médias et de collections, et comprend un glossaire indispensable des termes de l'art moderne et un index des artistes.

Par Amy Dempsey
Chez Flammarion

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Auteur

Amy Dempsey

Editeur

Flammarion

Genre

Histoire de l'art

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Art moderne et contemporain

Amy Dempsey trad. Camille Fort

Paru le 09/09/2026

174 pages

Flammarion

14,90 €

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