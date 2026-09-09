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#Roman jeunesse

Le carnet des promesses tenues

Sophie Astrabie

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Louise attrape le carnet, une date est inscrite au stylo. Au moment où sa mère le tenait, elle avait exactement son âge. En tournant la première page, Louise découvre une phrase griffonnée : "Je fais la promesse solennelle d'aller au bout de chacune de ces missions". Alors c'est décidé, demain, avec son amie Adèle, elles relèveront le défi et accompliront ces missions à leur tour... Secrets de famille, amitiés et mystères : un roman lumineux et sensible par l'autrice de La Somme de nos vies.

Par Sophie Astrabie
Chez Flammarion

|

Auteur

Sophie Astrabie

Editeur

Flammarion

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Le carnet des promesses tenues

Sophie Astrabie

Paru le 09/09/2026

176 pages

Flammarion

13,50 €

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Scannez le code barre 9782080159151
9782080159151
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