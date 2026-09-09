Le carnet des promesses tenues

Louise attrape le carnet, une date est inscrite au stylo. Au moment où sa mère le tenait, elle avait exactement son âge. En tournant la première page, Louise découvre une phrase griffonnée : "Je fais la promesse solennelle d'aller au bout de chacune de ces missions". Alors c'est décidé, demain, avec son amie Adèle, elles relèveront le défi et accompliront ces missions à leur tour... Secrets de famille, amitiés et mystères : un roman lumineux et sensible par l'autrice de La Somme de nos vies.