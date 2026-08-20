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Viagers

Michel Artaz

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Une solution financière aux difficultés liées à l'allongement de la durée de la vie. Les + de cette édition : - Mode de gestion à privilégier au regard des incertitudes pesant sur les retraites par répartition et de l'allongement de la durée de la vie. - Auteur reconnu en matière de viager, notamment pour ses conseils fiscaux. - Accessible aux non-juristes. - Exemples d'actes et de calcul. Cette nouvelle édition totalement refondue et augmentée présente le viager sous un angle à la fois juridique et financier , dans sa forme la plus connue (le viager immobilier ) ou ses modalités les plus modernes ( viager financier , libéralité , etc.). Elle se distingue notamment par une présentation claire, accompagnée d'exemples concrets et chiffrés ainsi que de nombreux conseils, notamment fiscaux.

Par Michel Artaz
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Michel Artaz

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Procédure civile

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Viagers

Michel Artaz

Paru le 18/02/2027

Editions Dalloz

56,00 €

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Scannez le code barre 9782247244065
9782247244065
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