Une solution financière aux difficultés liées à l'allongement de la durée de la vie. Les + de cette édition : - Mode de gestion à privilégier au regard des incertitudes pesant sur les retraites par répartition et de l'allongement de la durée de la vie. - Auteur reconnu en matière de viager, notamment pour ses conseils fiscaux. - Accessible aux non-juristes. - Exemples d'actes et de calcul. Cette nouvelle édition totalement refondue et augmentée présente le viager sous un angle à la fois juridique et financier , dans sa forme la plus connue (le viager immobilier ) ou ses modalités les plus modernes ( viager financier , libéralité , etc.). Elle se distingue notamment par une présentation claire, accompagnée d'exemples concrets et chiffrés ainsi que de nombreux conseils, notamment fiscaux.