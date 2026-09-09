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Nycthémère

Sylvain Bordesoules

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L'errance existentielle et autobiographique d'un jeune homo qui rêve sa vie. Le bac en poche, Sylvain est monté vivre à Paris, comme les copains. Sauf que les copains font des études, eux, tous frais payés par leurs parents. Et puis il y a Raph, son coloc. Un garçon solaire, mais bêtement hétéro. Alors Sylvain brave les jours et les nuits en rêvant d'être un autre. Un super-héros sexy à qui tout réussit, par exemple. Nycthémère est une immersion dans la ville bourdonnante, ses lumières et ses mirages. Toute ressemblance avec un juron est purement fortuite.

Par Sylvain Bordesoules
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Sylvain Bordesoules

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Divers

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Nycthémère

Sylvain Bordesoules

Paru le 09/09/2026

224 pages

Editions Gallimard

28,00 €

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Scannez le code barre 9782075223751
9782075223751
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