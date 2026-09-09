L'errance existentielle et autobiographique d'un jeune homo qui rêve sa vie. Le bac en poche, Sylvain est monté vivre à Paris, comme les copains. Sauf que les copains font des études, eux, tous frais payés par leurs parents. Et puis il y a Raph, son coloc. Un garçon solaire, mais bêtement hétéro. Alors Sylvain brave les jours et les nuits en rêvant d'être un autre. Un super-héros sexy à qui tout réussit, par exemple. Nycthémère est une immersion dans la ville bourdonnante, ses lumières et ses mirages. Toute ressemblance avec un juron est purement fortuite.