Le récit de Marcel Proust, enrichi de tous les outils pour préparer le Bac de Français. Le roman : Le salon de Mme Verdurin rassemble des fidèles hétéroclites : des artistes, des savants ou de jolies femmes qui vivent de leurs charmes. C'est l'une d'elle, Odette de Crécy, qui introduit dans ce cercle Swann, amateur d'art et homme à femmes. Swann est attiré par Odette, bien qu'il la trouve superficielle. Elle semble lui rendre son amour, mais pourra-t-il faire confiance à cette "cocotte" , qui a vécu jusqu'ici des cadeaux de ses amants ? Réunis dans un moment de désir, Odette et Swann vont traverser tous les stades de la passion : de l'obsession à l'euphorie et de la jalousie au désespoir. Roman indépendant au sein d'A la recherche du temps perdu, Un amour de Swann analyse les ressorts de la passion amoureuse avec une finesse et une lucidité cruelle. Les objets d'étude : Le roman et le récit du XVIIIe au XXIe siècle (2de) Le roman et le récit du Moyen Age au XXIe siècle (1re) L'accompagnement pédagogique : > Une présentation complète pour découvrir l'auteur et comprendre le contexte historique, artistique et littéraire de l'oeuvre > Le texte intégral et des extraits audio > Des axes d'étude avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et une préparation progressive aux épreuves écrite et orale > Des explications linéaires sur des passages clés > Un groupement de textes problématisé : la naissance de l'amour > Une synthèse et des citations clés pour récapituler les enjeux du récit > Méthode : des fiches et des exemples pour se préparer à l'examen > En audio : une épreuve orale complète du Bac pour se mettre en situation > Tout le vocabulaire de l'analyse de texte : roman et récit, tonalités, figures de style > En + : un cahier iconographique de 8 pages en couleur pour les prolongements culturels et artistiques