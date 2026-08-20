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#Roman francophone

Le Comte de Monte-Cristo

Alexandre Dumas, Astrid Chauvineau

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Le célèbre roman d'Alexandre Dumas, abrégé pour les élèves de collège. Une édition enrichie d'un accompagnement pédagogique et d'illustrations. Le roman : Edmond Dantès allait devenir capitaine et se marier, quand il est jeté en prison sans procès. Une lettre anonyme l'accuse de conspirer contre le roi. Pourtant Dantès est innocent ! Il croit devenir fou dans sa cellule du château d'If, quand les révélations d'un autre prisonnier lui rendent espoir : sur l'île de Monte-Cristo se trouve un fabuleux trésor. De quoi, peut-être, revenir dans la société sous un autre nom, retrouver ceux qui l'ont dénoncé et exercer sa vengeance. Roman d'aventures haletant, ce chef-d'oeuvre d'Alexandre Dumas retrace les métamorphoses d'un héros ambigu : à la fois Edmond Dantès, l'innocent au destin brisé, et Monte-Cristo, le vengeur trouble. Edition par extraits. L'objet d'étude : Devenir héros/héroïne : destins romanesques (5e) L'accompagnement pédagogique : > Une présentation visuelle et accessible pour découvrir l'auteur et l'époque > Le texte intégral et des extraits audio > Des séances d'étude de l'oeuvre avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et des activités variées > Un groupement de textes et d'image pour approfondir le thème : figures de justiciers > Un bilan pour retenir l'essentiel > Méthode : une fiche simple et efficace pour travailler ses compétences

Par Alexandre Dumas, Astrid Chauvineau
Chez Magnard

|

Auteur

Alexandre Dumas, Astrid Chauvineau

Editeur

Magnard

Genre

Collège

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Le Comte de Monte-Cristo

Alexandre Dumas, Astrid Chauvineau

Paru le 20/08/2026

384 pages

Magnard

4,40 €

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