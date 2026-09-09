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L'Asie à couper le souffle

Larousse, Anonyme

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Etonner, surprendre, émerveiller... Tels sont les trois mots-clés de cet ouvrage qui vous invite à voyager en Asie grâce à une sélection de lieux plus incroyables, insolites et vertigineux les uns que les autres. Paysages sauvages, étranges ou encore inconnus... De la Thaïlande à la Birmanie, en passant par la Corée et l'Indonésie, laissez-vous conter l'histoire de ces endroits à couper le souffle qui vont aiguiser votre curiosité et vous entraîner sur des sentiers parfois ignorés qui ne demandent qu'à être explorés ! Destinations à découvrir : Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, Indonésie, Japon, Corée du Sud, Malaisie, Chine, Népal, Bouthan, Birmanie, Singapour.

Par Larousse, Anonyme
Chez Larousse

|

Auteur

Larousse, Anonyme

Editeur

Larousse

Genre

Asie

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L'Asie à couper le souffle

Larousse, Anonyme

Paru le 10/09/2026

320 pages

Larousse

24,99 €

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Scannez le code barre 9782036096974
9782036096974
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