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#Roman francophone

Une maison au Levant

Carole Dagher

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Eté 2020. Alors que le Liban vacille, Léna revient dans le pays qu'elle croyait avoir quitté pour toujours. Journaliste franco-libanaise installée en France, elle répond à l'appel de Bob, l'ami d'enfance qui lui a jadis sauvé la vie et aujourd'hui menacé en raison de son engagement politique. Mais ce retour ravive les blessures qu'elle avait tenté d'enfouir. Dans un Beyrouth traversé par la peur, la colère et les ruines, ressurgit Fadi, figure trouble de son passé, prêt à lui arracher ce qui lui reste encore du Liban : la maison familiale, point d'ancrage où elle puise sa force, son dernier lien au pays, gardienne de la mémoire. Pour sauver ce lieu, Léna devra affronter les fantômes de la guerre, les loyautés impossibles et cette double appartenance qui la déchire depuis toujours. Porté par l'écriture ample et incarnée de Carole Dagher, ce roman mêle avec une rare intensité l'intime et le politique. A travers les destins croisés de trois générations, il raconte un Liban blessé, incandescent, inoubliable. Une fresque bouleversante sur la guerre, l'exil, la mémoire et la fidélité aux terres que l'on porte en soi. Née à Beyrouth, journaliste et ancienne attachée culturelle de l'ambassade du Liban en France, Carole Dagher est l'autrice d'essais politiques sur le Liban et le Proche-Orient, et de romans couronnés par différents prix, dont le prix Michel Tournier 2021 du roman historique pour L'invité des Médicis.

Par Carole Dagher
Chez Cerf

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Auteur

Carole Dagher

Editeur

Cerf

Genre

Littérature française

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Une maison au Levant

Carole Dagher

Paru le 20/08/2026

280 pages

Cerf

22,90 €

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