Enseigner, n'est-ce que transmettre des savoirs ? N'est-ce pas aussi, et surtout, nourrir des intelligences, former des caractères et fortifier des âmes ? Riche de plus de quarante années d'expérience dans l'enseignement, Frédéric Gautier rassemble ici ses libres propos sur l'éducation. Ancien directeur de Stanislas, formateur et accompagnateur de chefs d'établissement, il partage les convictions, les intuitions et les leçons forgées au contact de générations d'élèves, de parents, d'éducateurs et de professeurs. Sous la forme vivante d'un abécédaire, ces pages conjuguent sagesse de terrain, exigence intellectuelle et regard spirituel. Avec liberté de ton et sans céder aux modes pédagogiques actuelles, Frédéric Gautier bouscule bien des idées reçues et rappelle une évidence trop souvent oubliée : éduquer ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances, mais à élever toute la personne. A rebours des discours dominants, il plaide pour une pédagogie de l'ambition, de la liberté et de la transcendance. Un livre de réflexion, de transmission et d'espérance. Educateur, enseignant, Frédéric Gautier a été chef d'établissement scolaire à Reims et à Paris (Saint-Louis de Gonzague et Stanislas), et directeur diocésain de l'Enseignement catholique de Paris.